Sky – Koulibaly sbloccherà il mercato del Napoli: a sostituirlo Gabriel. In avanti Boga è il primo obiettivo, occhio allo scambio Under-Milik

Quest’oggi, sull’emittente televisiva Sky Sport, in mattinata, è stato fatto il punto della situazione di calciomercato del Napoli. I colleghi di Sky hanno ribadito il desiderio del Napoli di portare almeno uno (se non due) colpi in entrata sia per l’attacco che per la difesa, e svela nomi e preferenze della dirigenza azzurra. Ecco quanto da evidenziare:

“C’è stato qualche giorno fra un primo summit di mercato per il Napoli: si è ribadito il fatto che Boga sia la prima scelta per l’attacco dopo Osimhen. Gli azzurri pensano a lui e a Cengiz Under in avanti (al turco si lega anche il discorso Milik, probabilmente per uno scambio). Anche Brekalo è un obiettivo, è un calciatore duttile che può giocare su entrambe le fasce. Boga però è l’obiettivo numero uno del Napoli. L’entourage di Boga è stuzzicato dalla proposta dei partenopei e sta provando a convincere il Sassuolo a cederlo, non sarà semplice far scendere il prezzo che è nella testa dei dirigenti neroverdi: 40 milioni di euro“.

“Koulibaly sbloccherà il mercato del Napoli: ad ora il vero interessato, il Manchester City, ha offerto poco più di 60 milioni ma il Napoli chiede di più. Vuole cercare di sbloccare al più presto la trattativa poiché, per l’obiettivo brasiliano Gabriel, c’è l’Arsenal che spinge. Il Napoli ha un accordo preliminare con il Lille, ma deve fare in fretta: i Gunners hanno pareggiato l’offerta partenopea di 30 milioni di euro“.

