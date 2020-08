AS – Si complica l’affare Reguilon dal Real Madrid: c’è il Chelsea che prova a disturbare il Napoli

Quest’oggi, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma sportivo Radio Goal, ha preso la parola il collega del quotidiano spagnolo AS Mirko Calemme, per informare i tifosi azzurri sui risvolti della trattativa che potrebbe portare l’esterno difensivo Sergio Reguilon, di proprietà del Real Madrid e in prestito al Sevilla (stasera affronterà l’Inter in finale di UEFA Europa League). Queste le sue parole:

“Reguilon si sta complicando per l’affare: il Real Madrid vorrebbe incassare subito quei 20/25 milioni di euro che chiede e non cedere il ragazzo di nuovo in prestito, il Napoli invece lo chiede con il diritto di riscatto fissato all’anno prossimo. Inoltre ci sono le sirene dalla Premier League a disturbare: il Chelsea in particolar modo è interessato al terzino“.

“Il Napoli prima di comprare de vendere, questo è ovvio. Allan? Non un’operazione che si sbloccherà nei prossimi giorni: sembra promesso sposo di Ancelotti all’Everton ma c’è ancora distanza tra i due club. Milik? Bisogna vedere se si rassegnerà all’idea di non andare più alla Juventus, per il quale non è più una priorità, e quindi andare alla Roma che lo desidera. Se accetta la destinazione può anche partire l’operazione in scambio con Cengiz Under, di cui già si sente parlare“.

