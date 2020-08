TS – Spunta la data per la definizione dell’affare Koulibaly-City: 70 milioni, di cui 25 verranno girati al Lille per Gabriel

Quest’oggi, nelle sue pagine odierne, il quotidiano Tuttosport ha delineato ulteriormente la trattativa che porterà il difensore azzurro Kalidou Koulibaly a lasciare Napoli per accasarsi al Manchester City. Spunta anche l’ipotetica data dell’ufficializzazione dell’affare. L’avventura in Premier League sembra sul punto di cominciare per il senegalese. Questo quanto evidenziato:

“A quanto pare il City avrebbe dato un colpo di acceleratore nella trattativa per l’acquisizione del difensore centrale senegalese. In pratica, sarebbe stata messa a punto la stessa operazione che il Napoli ha fatto con il Lille per Gabriel: una sorta di gentlemen agreement per acquistare Koulibaly ai primi di settembre. Immediatamente dopo l’arrivo del bonifico da 70 milioni, sarà possibile girare i 25 milioni al presidente Lopez per definire l’acquisto del difensore brasiliano“.

