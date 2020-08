RAI – Attenzione all’asse di mercato Napoli-Roma: i giallorossi hanno offerto quattro calciatori a Giuntoli. Qualche affare si farà!

In onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, per il programma Radio Goal, è stato intervistato come di consueto il noto giornalista esperto di mercato RAI Ciro Venerato, per fare il punto della situazione di calciomercato sul Napoli. Queste sono le sue parole:

“Per il prosieguo del mercato azzurro in entrata molto dipenderà dalle cessioni. Bisogna considerare che il Napoli ha appena fatto un grandissimo investimento con Osimhen e ora deve piazzare anche calciatori come Malcuit, Ghoulam, Younes, Ounas, prima di pensare a comprare“.

“Ieri a Londra c’è stato il primo summit di mercato della Roma, dopo il closing con Friedkin, con il CEO Fienga presente: mi aspetto che la Roma possa fare qualche affare col Napoli. Oltre a Veretout e Under si è parlato di Fazio, Cristante, Pau Lopez e Kluivert. Comunque i rapporti sono ottimi tra le due parti. Veretout è difficile perché è centrale nel progetto della Roma: Fonseca vuole averlo ancora, e contando che Fonseca dovrebbe rimanere allora credo sia difficile vederlo sul mercato. Comunque, una cosa è certa: in questo periodo post-Covid nessuno è davvero incedibile. Ed è anche troppo presto per parlare, questo mercato è ai suoi albori“.

Koulibaly? “Il Manchester City è palesemente interessato ma sia l’agente Ramadani che il Napoli aspettano ancora un rilancio adeguato: si parlerà della nuova offerta con i vari bonus e forse magari un eventuale ammortamento del pagamento. Il discorso è ancora aperto ma aspettiamo nuovi risvolti che, ad ora, non ce ne sono stati“.

