RAI – Lozano in uscita, ma non ha mercato. Potrebbe andare in prestito in qualche club amico

In onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, per il programma Radio Goal, è stato intervistato come di consueto il noto giornalista esperto di mercato RAI Ciro Venerato, per fare il punto della situazione di calciomercato sul Napoli. Nell’intervista, il collega ha delineato anche l’attuale situazione di Lozano, considerato in uscita. Queste sono le sue parole:

“Il Napoli vuole venderlo, anche senza fare plusvalenza, ma il mercato su di lui (visti anche i costi per prenderlo) è fermo. Magari qualche club amico potrebbe prenderlo in prestito, o potrebbe arrivare all’improvviso un club dall’estero, ma ad ora si punta a risolvere le situazioni più calde in uscita: Koulibaly, Milik e Allan“.

