Andrea Petagna positivo al Coronavirus, scrive ai tifosi sui social: “Grazie per i messaggi! Voglio tranquillizzare tutti: sono asintomatico e sto bene”

È arrivata pochi istanti fa la notizia sul canale Twitter ufficiale della SSC Napoli: il nuovo centravanti Andrea Petagna, in arrivo dalla SPAL, è risultato positivo al Coronavirus. Come riferito dalla società partenopea, adesso, Petagna (asintomatico) osserverà l’auto-isolamento a casa, prima di aggregarsi alla squadra. Lo stesso calciatore ha risposto ai tanti messaggi arrivatigli negli ultimi minuti sui social network in questo modo:

“Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto“.

Di seguito, il tweet ufficiale del Napoli:

Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 20, 2020

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: