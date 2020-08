Parte la protesta #BoicottaLete, tifosi sui social scatenati con lo sponsor azzurro per “aver rovinato un’altra maglia”: questi i concept

Nella giornata di ieri, su vari social network, sono trapelati i primi significativi concept di quelle che saranno le nuove magliette per la stagione 2020/21 del Napoli. Come di consueto, verranno presentate in ritiro, quest’anno a Castel di Sangro, ma gli scatti rivelati ieri hanno fatto discutere non poco i tifosi azzurri.

La nuova maglia senza toppe (come da regolamento, quest’anno), potrebbe avere comunque la scritta Lete che resterebbe rossa (come nella foto di sopra), e si sposerebbe male i colori delle casacche (a differenza del logo dello sponsor MSC, diventato bianca). Anche per questo non manca il malumore tra i tifosi che si attendevano la scritta in bianco o almeno in blu, come tra l’altro è rappresentato il logo originale Lete.

Sono subito partiti su Twitter gli hashtag #OutLete e #BoicottaLete, che hanno già raccolto migliaia di reazioni, anche sulle pagine del club e dello sponsor. Su tutti i social network, si leggono messaggi di protesta e si esprime profondo dissenso per un logo rosso che finisce per rovinare la maglia: una situazione che, si legge nei commenti, non capita per quasi nessun altro club.

Ora, giustamente è partito #BoicottaLete.

Personalmente lo faccio da anni ed anni e non compro un capo con gli sponsor dal 2013.

Fa piacere vedere che sempre più tifosi si stiano sensibilizzando sul rispetto della nostra maglia. La lotta non è finita, insieme ce la faremo! pic.twitter.com/pGWbYbvh7S — A tutela della maglia del Napoli (@TutelaMagliaNA) August 20, 2020 Il tweet di A tutela della maglia del Napoli con il nuovo hashtag di “rivolta”

“Una sciagura“, “Non ne possiamo più, rovinata un’altra maglia“, “Che vi costava farla bianca, che si legge anche meglio?” e “L’unico sponsor che non si adegua al colore della maglia“, sono i messaggi ricorrenti dei tifosi azzurri, ma non manca qualcuno che spera in un dietrofront: “Siete ancora in tempo per cambiare!“.

