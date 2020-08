KKN – Gardi, ag. Elmas e Karbownik: “Elif felice per il rinnovo, l’anno prossimo farà ancora meglio! Karbownik? Una certezza”

Quest’oggi, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma radiofonico Radio Goal, ha preso la parola l’agente di Elif Elmas e anche intermediario italiano di Michał Karbownik, il procuratore George Gardi. All’agente sono state rivoltate domande sul ’99 macedone del Napoli, dopo il rinnovo ufficializzato pochi giorni fa, e sul possibile acquisto del terzino sinistro polacco classe 2001. Queste le sue parole:

“Elif è contento per il rinnovo fino al 2025. Non vede l’ora di iniziare questa nuova stagione con il Napoli. Speriamo che la prossima annata possa essere importante per lui e per il club, ancor più di questa passata. Il voto per questo primo anno in azzurro? Giudizio estremamente positivo, ha imparato tante cose dalle quali potrà partire con un vantaggio in questo nuovo anno. Poi ha ancora tanto da imparare: ricordiamoci che è un classe ’99“.

“Vari moduli sono stati provati nelle ultime settimane di campionato. Elif può giocare in più ruoli, questo è un suo grande punto di forza: Gattuso potrà utilizzarlo come vuole. In nazionale ha giocato anche da prima punta, ma secondo me da mezzala riesce ad esprimere il meglio di sé“.

“Karbownik? Non voglio entrare nel merito della trattativa tra il Napoli e il calciatore, però posso dire che si tratta di un giocatore giovane e di qualità. Gioca da titolare nel Legia, squadra campione di Polonia, per me non è una scommessa (in base alle parole del Vicepresidente della Federcalcio polacca, ndr), anzi una certezza! È uno dei migliori della sua generazione“.

