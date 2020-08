AS – Reina verso il ritorno in Spagna: c’è il Valencia su di lui, il Milan può lasciarlo partire

Secondo quanto riportano nelle ultime ore i colleghi spagnoli del noto quotidiano AS, il futuro di Pepe Reina sarà in Spagna. Il portiere di proprietà del Milan, reduce dall’esperienza in prestito all’Aston Villa, infatti, pare aver raggiunto un accordo con il Valencia.

Addirittura, come sostenuto stesso da AS, il Milan sarebbe pronto a lasciar partire il portiere ex Napoli verso la patria senza chiedere soldi per il cartellino: in porta la squadra rossonera ha già il reparto impegnato.

