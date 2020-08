VIDEO – A pochi minuti da Lione-Bayern, proteste dei tifosi dello Sporting Lisbona fuori al loro stadio: la causa è il nuovo presidente

Sta succedendo in questi minuti, a pochissimo dalla seconda semifinale di questa Champions League che vedrà Lione e Bayern Monaco affrontarsi tra loro: proteste da parte dei tifosi dello Sporting Lisbona fuori al loro stadio, l’Estadio Josè Alvalade

In questi minuti, la protesta dei tifosi dello Sporting fuori al José Alvalade.

Il motivo della protesta sarebbe l’inserimento in società del nuovo presidente Frederico Varandas, ritenuto dalla tifoseria biancoverde un uomo innamorato dei soldi più che del calcio e che, dunque, non vorrebbero come numero uno del proprio club. Da segnalare che tali proteste sono risultate essere “incredibilmente civili“, come testimoniano i nostri inviati a Lisbona, Pasquale Giacometti e Luca Forte, senza scontri o danni riportati a persone o cose, anzi! Ma tutti i tifosi dello Sporting si sono uniti in questi minuti fuori dall’impianto per gridare insieme Varandas Out.

