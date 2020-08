Sky – Capello lancia la suggestione: “Koulibaly deve partire. Al suo posto prenderei Upamecano dal Lipsia”

Il noto ex calciatore e allenatore, tra i più vincenti del nostro calcio, oggi opinionista per Sky Sport, Fabio Capello, in una domanda sul Napoli e sulla possibile – e probabile – cessione di Kalidou Koulibaly ha risposto positivamente lanciando anche una suggestione non da poco. Queste le sue parole:

“Il Napoli deve attuare una piccola rivoluzione dopo quanto accaduto nella passata stagione. Si sta facendo una cosa intelligente sul mercato: lasciar andare chi pensa di aver terminato un ciclo, magari grandi giocatori costosi come Koulibaly, per rifondare. Ad esempio, proprio al posto di Koulibaly io farei una cosa: venderei il senegalese per 70 milioni, e per 40 andrei dal Lipsia e comprerei Upamecano (il telecronista Sky Riccardo Trevisani ride, sottolineando di aver detto la stessa cosa durante l’ultimo match dei tedeschi)“.

