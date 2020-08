RAI – Karbownik piace ma è il piano low cost. Sono altri due i terzini sinistri che il Napoli osserva

Quest’oggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato intervistato il noto giornalista ed esperto di mercato RAI Ciro Venerato, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle prossime mosse di calciomercato del Napoli, in particolare per il ruolo di terzino sinistro. Si è parlato del giovane Karbownik, del Legia Varsavia, e Ciro Venerato ha risposto così:

“Karbownik? Se il Napoli, per motivi economici, non riuscirà a portare a casa Reguilon o Grimaldo, giocatori che costano tanto e che potrebbero aumentare, non avendo il Napoli molto cash, si potrebbe prendere Karbownik anche perchè si potrebbe andare avanti con Hysaj. Il ragazzo del Legia non è mai sparito dai radar, per motivi economici è la soluzione più semplice“.

