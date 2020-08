Sky – Quattro esterni offensivi in corsa per la fascia destra del Napoli. Avanza Reguilon, Gabriel prenotato, Allan a un passo dall’addio

Il noto collega di Sky Sport ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul sito di WilliamHillNews ha fornito uno specchietto importante sulla situazione mercato del Napoli, in particolare concentrandosi sui colpi in entrata. Ecco quanto riportato:

“Salutato Callejon, tra gli esterni offensivi piace Josip Brekalo del Wolfsburg: oltre a lui, anche Under della Roma, Bernardeschi (possibile contropartita nell’operazione Milik-Juve) e Boga sono sul taccuino di Giuntoli. Per il ruolo di terzino sinistro piace Sergio Reguilón, valutato 20/25 milioni dal Real Madrid; come centrale invece “prenotato” Gabriel del Lille: gli azzurri affonderanno nel caso di addio di Koulibaly, obiettivo del City. In uscita anche Allan, che piace ad Atletico Madrid e Dortmund“

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: