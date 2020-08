Osimhen, l’intermediario: “Victor pronto per il ritiro a Castel di Sangro! Milik al Newcastle? Juve e Roma sempre avanti”

Durante la trasmissione radiofonica Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente Andrea D’Amico, intermediario che si è occupato anche dell’affare che ha portato Victor Osimhen a Napoli, ha risposto ad alcune domande dei colleghi, anche in merito al nuovo giovane centravanti azzurro:

“Cedere prima di comprare? Certo, bisogna rientrare coi conti, sono venuti a mancare anche i soldi della Champions League. Gli introiti della Champions sono importanti, e il Napoli ha fatto comunque un investimento importante anche per il futuro (Osimhen, ndr). Newcastle su Milik? Bisognerebbe capire i numeri che mette in campo il Newcastle, di fronte alla questione sportiva è chiaro che il gradimento del giocatore sia verso la Juve o la Roma, ma bisogna capire i numeri. Osimhen? Non ho sentito il ragazzo, io ho rapporto solo con D’Avila. Pronto per il ritiro? Certo, chiaramente“.

