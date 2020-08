KKN – Napoli interessato a Mykolenko ma non è il primo obiettivo. Piace la giovane punta Supryaga: su di lui altri tre club italiani

Nel pomeriggio di oggi, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, ha preso la parola per un’intervista l’operatore di calciomercato Stefano Antonelli. Si è discusso, durante la trasmissione, dell’interessamento da parte del Napoli per il giovane terzino ucraino Vitalij Mykolenko, oggi in forze alla Dinamo Kiev. Queste le parole di Antonelli:

Mykolenko? “Un giocatore da prima fascia. E lo dico al di là del fatto che lo gestisca io in Italia: lo dicono tutti gli addetti ai lavori. Ne ho parlato anche con la Juventus insieme al suo direttore Fabio Paratici. L’unico difetto di Mykolenko è che è un extracomunitario. Il Napoli? Giuntoli ne ha parlato col mio socio Fabio Parisi: col Napoli abbiamo un rapporto molto bello. Mykolenko ha un costo non da alternativa, ma da titolare. Probabilmente il giusto profilo azzurro deve essere diverso in termini di costi e ruolo, lui ad ora ha bisogno di avere un ruolo di primaria importanza. Non dico che non andrà al Napoli, ma che bisognerà creare eventualmente le giuste condizioni“.

Supryaga? “Calciatore importante, che può crescere in modo clamoroso. Sabatini (Bologna), Sartori (Atalanta), Vagnati (SPAL) e Giuntoli ne sono estimatori, ma al momento è incedibile. E’ arrivato a gennaio dal Dnipro e Lucescu lo vuole valutare. È una punta moderna che sa fare tutto, e che quindi piace a tutti. Il mister vuole valutare la possibilità di fargli fare il titolare. Nelle prime amichevoli ha fatto molto bene ma l’evoluzione del mercato è ancora lunga“.

