Clamoroso Lazio: David Silva va alla Real Sociedad, sale in cattedra il nome di James Rodriguez! Lo cercava il Napoli un anno fa

Nella serata di ieri, i tifosi laziali hanno dovuto fare i conti con un’amara e inaspettata delusione di mercato: David Silva ha ufficializzato d’improvviso il suo passaggio alla Real Sociedad, quando anche il padre per molto tempo lo ha allontanato dalla Spagna e avvicinato all’Italia.

Durissimo attacco del ds biancoceleste Igli Tare, con un comunicato, nei confronti dell’ex Manchester City: “Rispetto il calciatore, ma non l’uomo. Aspetto una dichiarazione da parte sua“. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, intanto, la Lazio adesso starebbe cercando un giocatore della stessa caratura dello spagnolo. E il nome che pian piano parrebbe star venendo fuori è quello di un ex obiettivo di mercato del Napoli, dell’estate scorsa: quello di James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid.

