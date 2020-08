Barcellona, è ufficiale: terminato il rapporto con il dirigente ed ex campione Eric Abidal

Continua il Barça-Gate, il nome con il quale è stato più volte etichettato il periodo nero che il Barcellona sta vivendo internamente, con dei continui scontri tra squadra e società. La notizia arrivata pochi istanti fa non fa altro che confermare il momento di netta transizione in casa blaugrana: è ufficiale, è rottura tra la società anche con il dirigente sportivo (nonché ex campione in campo con la maglia del Barcellona) Eric Abidal. Di seguito, il tweet ufficiale:

❗ [LATEST NEWS]

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020

