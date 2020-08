Sportitalia – Presto una nuova offerta dal Manchester City per Koulibaly

Il noto collega ed esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà, che sta seguendo da giorni la trattativa per la possibile cessione di Kalidou Koulibaly, ha pubblicato oggi sul suo personale profilo Twitter un post dove conferma l’interesse del Manchester City a chiudere per l’acquisto del senegalese. Il Napoli, a breve, potrebbe fronteggiare – e forse accettare – un’offerta più alta della prima ricevuta (e notificata dallo stesso Alfredo Pedullà) da 63 milioni di euro: patron Aurelio De Laurentiis vorrebbe avvicinarsi quanto più agli 80. Di seguito, il tweet di Alfredo Pedullà:

