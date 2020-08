SPORTITALIA – L’Arsenal ha chiesto il via libera per Gabriel, offerto Papastathopoulos al Napoli. I dettagli

Retroscena di mercato per quanto riguarda la trattativa che vorrebbe Gabriel vestire la maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà pare che l’Arsenal avrebbe chiesto al Napoli il via libera per accaparrarsi il calciatore del Lille. I Gunners avrebbero addirittura offerto agli azzurri Sōkratīs Papastathopoulos. Il Napoli ha detto no ma può prendere lo stesso l’ex Milan, avrebbe infatti intenzione di andare fino in fondo, più avanti, per Papastathopoulos indipendentemente da Gabriel.

