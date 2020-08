Siviglia, Monchi rivela: “Reguilon tornerà al Real a fine stagione”

Monchi, Direttore Sportivo del Siviglia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d’inizio della semifinale di Europa League contro il Manchester United lì dove ha parlato del futuro di un obiettivo del Napoli:

“Sergio Reguilon sarà un nostro giocatore fino a fine stagione poi tornerà al Real Madrid. Ha fatto un campionato incredibile”.

Una rivale in meno per il Napoli, dunque, nella corsa per accaparrarsi il terzino sinistro.