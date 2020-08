James Rodriguez: “Stagione deludente, volevo andarmene. Futuro? Non so dove sarà”

James Rodriguez, seguito dal Napoli la scorsa estate, si è intrattenuto in una lunga intervista con Daniel Habif, influencer messicano, con il quale ha parlato della stagione appena conclusasi e del suo futuro.

“È stata una delle stagioni più deludenti della mia carriera. È frustrante non giocare, so di avere la condizione per scendere in campo sempre ma per gli altri non posso farlo, quindi è frustrante. Se fossi un cattivo giocatore lo accetterei, ma sono una persona che vuole vincere e giocare per sempre“.

“Quando vedi che non hai le stesse opportunità dei tuoi compagni di squadra è difficile. Volevo andarmene ed il club non mi ha lasciato partire. Volevo andare dove avrei potuto giocare. Il mio desiderio era che i tifosi conservassero il ricordo della mia prima parte a Madrid, non questa“.

Sul suo futuro aggiunge: “Anch’io vorrei sapere dove andrò. Potrebbero volerci giorni o settimane prima di saperlo. Non lo so, davvero. Voglio andare dove posso giocare, dove posso sentirmi felice“.

Sembra proprio che la brutta esperienza abbia fatto cambiare idea al messicano. Queste erano le sue dichiarazioni rilasciate solo qualche mese fa, quando il calciatore si pronunciò sull’offerta avanzata dagli azzurri a Gol Caracol: “C’era anche un’offerta dall’Italia, ma non mi convinceva perché ritenevo che non fosse buona. All’epoca, il mio agente Jorge Mendes mi disse che il Real Madrid lo aveva chiamato, che avevano una proposta dalla Cina; io gli dissi che non ero pronto per andare in Cina perché sento di poter dare molto al calcio in Europa”.