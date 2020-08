Barcellona, bomba dalla Spagna: “Messi ha comunicato al club di volersene andare ora”

Dopo la partita persa rovinosamente contro il Bayern Monaco, tira aria pesante in casa Barcellona. Le notizie si susseguono l’una dopo l’altra e l’ultima ha per protagonista, ancora una volta, Leo Messi.

La notizia avrebbe del clamoroso, come riporta Marcelo Bechler, corrispondente dalla Spagna di Esporte Interativo. Pare infatti che Lionel Messi avrebbe comunicato alla dirigenza del Barcellona la decisione di lasciare il club a partire da questa sessione di mercato estiva e non, come inizialmente ipotizzato, nel 2021. Le ragioni sono da ricondurre alla gestione societaria e dalla mancanza di pianificazione. L’umiliazione subita contro il Bayern è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L’argentino ha un contratto col Barcellona fino al 2021 ma ha una clausola che gli permette di svincolarsi con un anno d’anticipo. Da qualche settimana circolano numerosi rumors riguardanti un possibile trasferimento all’Inter.