La Roma pensa ad un clamoroso scambio col Napoli: Pau Lopez in azzurro, Meret in giallorosso

È arrivata da La Gazzetta dello Sport la notizia di un possibile e clamoroso scambio sul mercato tra Roma e Napoli, il discorso sarebbe partito dai primi: Pau Lopez in azzurro, Alex Meret in giallorosso. La società capitolina starebbe cercando, secondo il quotidiano, un nuovo portiere poiché il giovane spagnolo ex Betis non sembra aver convinto pienamente, e da qui la proposta recapitata al Napoli, anche se gli estremi difensori monitorati dalla Roma sono tanti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I giallorossi sono alla ricerca di un portiere. Pau Lopez non ha convinto pienamente nella sua prima stagione italiana; dopo un buon inizio, non si è sempre dimostrato affidabile. I dirigenti giallorossi hanno provato ad imbastire una trattativa con il Cagliari per Cragno, anche per giocarsi la carta Olsen, ma i sardi hanno risposto con un secco ‘no’. La nuova idea è quella di accordarsi con il Napoli per uno scambio con Meret; un’operazione, questa, tutta da verificare. L’altro nome che piace ai giallorossi è quello di Gollini dell’Atalanta“.