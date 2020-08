Sky, Camicioli: “Solo Maradona era incedibile, oggi possono andar via tutti”

Davide Camicioli, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“C’è soltanto un calciatore che era incedibile, ossia Diego Armando Maradona, per il resto non esistono giocatori incedibili. Ad una cifra congrua tutti possono dire addio in questo mercato. Ronaldo? La Juventus ha una perdita importantissima nel bilancio. Dopo 7 scudetti consecutivi, nel 2018 i bianconeri presero il giocatore più forte del mondo, secondo voi perché? Ovviamente per vincere la Champions League. L’investimento, dunque, non ha funzionato”.