CM.COM – Under alternativa a Boga, in ballo 10mln con la Roma: tra le contropartite spunta Hysaj

Cengiz Under è uno dei candidati per sostituire José Maria Callejon. Il calciatore vale 30 milioni per i giallorossi e 20 per gli azzurri. L’esterno turco rappresenterebbe solo un’alternativa al preferito di Giuntoli e De Laurentiis: Jeremie Boga.

Come riportato dal portale Calciomercato.com, nell’affare potrebbero rientrare anche diverse contropartite. Il primo nome è quello di Arkadiusz Milik, che a quel punto necessiterebbe dell’inserimento di Jordan Veretout. Inoltre, ci sarebbe anche l’idea Elseid Hysaj, già in passato nella lista dei desideri della Roma.