CdS – Pronta la riforma arbitrale: riunificazione di CAN A e B in un unico organo tecnico

Come riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, in queste ultime ore il mondo degli arbitri è pronto a fare un ritorno al passato.

Nell’ultima videoconferenza il Comitato Nazionale in composizione allargata ai rappresentati degli ufficiali di gara, ha deliberato la proposta di riunificazione avanzata delle CAN (Commissione Arbitri Nazionale) A e B in un unico organo tecnico.

Questa importante riforma regolamentare favorirà la crescita dei giovani, porterà ad una sana competizione sportiva ed in ultima istanza (non per importanza) è stata già approvata all’unanimità.