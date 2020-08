TMW – Il Napoli pensa al futuro: Lozano sul mercato, ADL non scende sotto i 32 milioni di euro

Come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com il Napoli inizia a pianificare il futuro in ottica di acquisti e cessioni sul calciomercato.

Hirving Lozano, potrebbe salutare Napoli dopo solo un anno in maglia azzurra: la base d’asta è fissata a 32 milioni di euro (a fronte dei 40 milioni sborsati lo scorso mercato) in quanto ADL non ha intenzione di fare minusvalenza.

Il numero 11 azzurro rientra nella lista degli extracomunitari ed un suo addio libererebbe una casella che al momento il Napoli non ha.

Questo aprirebbe eventualmente le porte a Gabriel Magalhaes del Lille in difesa per sostituire il sempre più probabile partente Kalidou Koulibaly.

Altri due ruoli da definire e discussi nel summit di Capri tra Gattuso ed Aurelio De Laurentiis riguardano l’esterno mancino ed il mediano.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, ritaglia uno spazio importante Sergio Reguillon del Real Madrid in prestito al Siviglia. Il terzino però potrebbe approdare in maglia azzurra solo dopo la partenza di Faouzi Ghoulam.

Stesso discorso in mediana: dovesse partire Allan, pronta la caccia al sostituto. Il Napoli quindi fa capire le sue intenzioni sul mercato: solo dopo una cessione potrà arrivare un nuovo acquisto.