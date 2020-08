TMW – Il Cagliari cerca un rinforzo per l’esterno a sinistra: Ghoulam e Kolarov nel mirino

Il Cagliari inizia a sondare il terreno in tema di calciomercato: dopo i saluti di Luca Pellegrini che torna alla Juventus, si cerca un rinforzo come esterno a sinistra.

Il primo sondaggio, secondo i colleghi di Tuttomercatoweb.com è stato fatto su Faouzi Ghoulam del Napoli. Il terzino algerino, dopo una serie di infortuni che l’hanno tenuto lontano dai campi da gioco per diverso tempo, è pronto a rimettersi in gioco.

Il Napoli vuole cederlo, per evitare di farne svalutare ancor di più il cartellino: la società sarda ha lui nel mirino come prima opzione di rinforzo e ha avviato i contatti per portarlo in rossoblù.

Il secondo nome spuntato sul taccuino è quello di Aleksandar Kolarov, in forze alla Roma. La vicenda llegata al portiere Olsen non ha peggiorato i rapporti tra le due società e si può concludere.