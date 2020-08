Corriere del Mezzogiorno – Bari, De Laurentiis prende tempo ed i tifosi si fanno sentire sui social

Come riportato dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno, il clima che circonda il Bari della famiglia De Laurentiis non è dei più tranquilli.

C’è da decidere se ripartire dallo stesso tecnico e dirigenza, o cercare di stravolgere tutto tentando il tutto per tutto per portare la società biancorossa in Serie B nel minor tempo possibile.

I tifosi, nel frattempo, iniziano a puntare il dito; di seguito l’edizione odierna dei colleghi del Corriere del Mezzogiorno su quanto sta accadendo:

“Il patron del Bari dovrebbe incontrare in questi giorni la proprietà (Filmauro, nella persona del padre Aurelio) per chiudere il cerchio e definire il da farsi. Decidere se ripartire dalla coppia Scala-Vivarini o fare tabula rasa ripartendo da Romairone ed un tecnico da individuare”.

“I più ottimisti speravano che buone nuove fossero rese pubbliche già ieri, dopo l’eliminazione del Napoli contro il Barcellona, invece nulla è stato ancora deciso“

“L’impegno prioritario della famiglia De Laurentiis ha riguardato il futuro del Napoli. I tifosi si stanno facendo sentire sui social puntando il dito contro l’incertezza che sta connotando l’estate biancorossa”.

“Un immobilismo che non viene considerato di buon auspicio in vista di una stagione che dovrà essere caratterizzata da un diverso esito rispetto a quello di qualche settimana fa. Serve un Bari da Serie B, esattamente ciò che non viene riscontrato oggi”.