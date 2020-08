Veretout, l’agente: “Resta al 100% alla Roma. Ieri a Napoli solo per ritirare un’auto”

Il centrocampista francese ex Fiorentina oggi romanista, Jordan Veretout, è stato spesso accostato al Napoli in queste ultime settimane di mercato. Oggi, però, il suo procuratore Mario Giuffredi, ha chiuso all’ipotesi di un trasferimento del suo assistito dalla Roma in maglia azzurra. Queste le parole dell’agente a Radio Punto Nuovo:

“È stato ieri a Napoli per ritirare un’auto che, dati i numerosi impegni di campionato, non ha potuto prendere prima. Non ho visto la partita di ieri, ma la Roma è una squadra forte. Certamente il giocatore deve fare delle sue valutazioni, lui non ha problemi a stare in questa squadra ed in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma.