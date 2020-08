UFFICIALE – Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino, firmato un biennale

Il club granata, quest’oggi in un comunicato ufficiale, ha riferito: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale“.

Il tecnico, noto ex di tanti club di Serie A e B come Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria e – a inizio 2019/20 – Milan vanta in carriera 277 partite in Serie A in totale. Anche il Presidente Urbano Cairo ha accolto Marco Giampaolo e il suo staff con un suo personale messaggio: “Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”. Così si conclude la nota che di fatto rende ufficiale una trattativa culminata già due giorni fa.