Ronaldo non basta, la Juve vince ma torna a casa: Lione alle final eight

Non basta un gran goal di Ronaldo alla Juventus per passare il turno contro il Lione. Fuori agli ottavi i bianconeri, dopo l’eliminazione ai quarti dello scorso anno. I francesi, forti dell’1-0 in patria, si erano portati in vantaggio con un rigore dubbio trasformato da Depay con una morbida panenka.

Altrettanto dubbio il penalty concesso per un mani dello stesso Depay. La trasformazione di Ronaldo è stato l’antipasto prima del gran mancino dalla distanza che ha piegato le mani a Lopes.

Niente da fare, gli assalti sono rimasti vani e nel mentre si segnala anche un infortunio per Dybala. Entrato dopo il 70′, la sua partita è durata meno di un quarto d’ora.