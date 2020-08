LIVE – Napoli decollato dall’aeroporto di Capodichino, direzione Barcellona!

AGGIORNAMENTO 15:37 – Il Napoli è decollato da Capodichino! nelle prossime ore l’arrivo nel capoluogo catalano.

AGGIORNAMENTO 15:20 – Arriva la foto, sul profilo ufficiale Twitter della SSC Napoli, del Napoli in partenza. Protagonista questa volta Fabian Ruiz: lo spagnolo, con la mascherina, saluta col pollice all’insù i tifosi azzurri.

14:35 – Come si apprende dal nostro inviato Giuseppe Annarumma, il Napoli ha terminato il pranzo e si sta recando in aeroporto per lasciare la città: destinazione Barcellona.

Dopo aver svolto la rifinitura stamattina allo Stadio San Paolo, Gattuso e i suoi uomini si sono ritirati in albergo, al Britannique Hotel, per pranzare insieme prima di partire alla volta di Capodichino: alle ore 15:30 la squadra partirà con un volo charter in direzione Barcellona. Fermento per queste ultime ore che separano il Napoli dall’appuntamento con la storia in Champions League!