LIVE – Busquets in conferenza: “Napoli impegno difficile, ma vogliamo andare a Lisbona! Stiamo al 100%”. Ora parla Quique Setien

“Il Napoli è migliorato molto dalla partita in cui lo abbiamo affrontato. È progredito sia in fase difensiva che in attacco dove fanno tanto male. Gattuso ha dato una bella impronta sul possesso palla. Abbiamo studiato a fondo gli azzurri e in campo proveremo a ridurre quel potenziale che sappiamo può esprimere“.

“Arthur? Non posso dire nulla se non che l’ho sentito prima che se ne andasse, e da allora mai più. Avrei preferito si fosse chiusa diversamente. Dembele? Non voglio rischiarlo, la possibilità di convocarlo c’è stata ma si è allenato troppo poco col gruppo“.

“Squadra attrezzata a vincere la Champions? Non si sa mai, avere tutte le opzioni possibili è sempre meglio poiché ti permette di scegliere. Cercheremo di non sentire la mancanza di nessuno“.

“Il mio futuro qui? Non ho mai pensato che la gara di domani sarebbe stata la mia ultima. Abbiamo preparato la partita pensando già che passeremo il turno“.

“La formazione di domani è già decisa, ma da qualche tempo. Può cambiare qualche posizione in mezzo al campo, ma l’undici l’abbiamo deciso“.

“Già le sensazioni dopo l’ultima partita erano molto positive, avevamo bisogno di un po’ di riposo perché troppe partite in pochi giorni hanno stancato i giocatori. Abbiamo avuto modo sia di riposare che di allenarci molto bene per la partita di domani“.

PARLA QUIQUE SETIEN

AGGIORNAMENTO 12:15 – Quique Setien, adesso, prende il posto di Sergio Busquets in sala stampa.

“Dalla nostra abbiamo avuto la possibilità di preparare per più tempo questa partita. Dal punto di vista del ritmo partita, invece, potremo non essere nella condizione migliore, ma possiamo ancora lavorare per migliorare anche questo aspetto“.

“Riqui Puig titolare? Ha solo 20 anni ma ha già dimostrato di essere pronto, anche nelle sue ultime due partite“.

“Abbiamo preparato bene la partita, vogliamo dare il massimo contro il Napoli. Serve questo per accedere alle Final Eight. Vogliamo andare a Lisbona“.

“La situazione Arthur non è stata semplice da gestire, ma bisogna parlarne con chi ne ha competenza. Speriamo solo che la questione si chiuda nel miglior dei modi per tutti“.

“Se Setien rimarrà o andrà via? È una decisione del club, se rimarrà sarà un buon segno per tutti. Ma ora dobbiamo pensare al match di domani contro il Napoli”.

“Stiamo al 100%. In campo domani sera daremo tutti il massimo. Se imposteremo la partita come vogliamo e segneremo subito un gol, andrà bene. Tutto ciò che può servirci a migliorare è cosa gradita. Ci siamo allenati bene in queste ultime settimane. Vogliamo a tutti i costi accedere alle Final Eight, ma per accedervi dobbiamo superare prima il Napoli: hanno un grande allenatore che può metterci in difficolta“.

PARLA SERGIO BUSQUETS

12:00 – Inizierà a parlare il calciatore. Successivamente arriverà il tecnico Quique Setien per rispondere alle domande dei giornalisti.

11:58 – In sala arriva solo Sergio Busquets, l’allenatore non ancora presente. Il giocatore inizia a rispondere alle prime domande

11:50 – Né l’allenatore né il mediano blaugrana hanno ancora raggiunto la sala stampa. L’inizio potrebbe slittare alle ore 12.

AGGIORNAMENTO 11:35 – In ritardo l’inizio della conferenza stampa, in sala non sono presenti né Quique Setien né Sergio Busquets.

A brevissimo, alle ore 11:30, parlerà in conferenza stampa l’allenatore blaugrana Quique Setien, per presentare la sfida di domani sera contro il Napoli. Alla vigilia di un match fondamentale per il Barcellona, che si giocherà infine nella casa del Camp Nou contro gli azzurri, la Champions League rimane l’unico obiettivo alla portata dei blaugrana: vincerlo sarebbe fondamentale per i catalani, per non rimanere a zero quest’anno. Il Napoli, dalla sua, intende vincere per scrivere una pagina di storia della squadra.

Si ripartirà dall’1-1 del San Paolo, l’allenatore sarà accompagnato in conferenza stampa dal suo centrocampista Sergio Busquets.