RAI – Allan, l’Everton non offre 40 milioni! Gabriel da Ancelotti solo se lo vorrà il Napoli

Ciro Venerato, collega ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Può essere la gara che consacra Gattuso? È un match importante, una gara decisiva. Sicuramente potrà essere uno step in più per un giovane allenatore che ora si sta ponendo all’attenzione del calcio mondiale”.

“Sirigu al Napoli e Meret al Torino è un’idea di Vagnati che conosce Pastorello (agente di Meret, ndr). L’idea non piace al Napoli“

“La voce di Gabriel all’Everton non trova conferme. Credo di essere stato fra i primi a dirvi che Ancelotti fa sul serio per lui, ma le voci che arrivano dall’Inghilterra che danno il fatto per definitivo e già scritto non trova conferme. Il Napoli è vivo e deve solo accelerare”.

“Nel momento in cui il Napoli libererà la pista Gabriel e lo comunicherà al Lille, se Koulibaly non verrà ceduto, il club francese potrebbe decidere di vendere il difensore all’Everton. Il Napoli ha un gentlemen’s agreement con il Lille“.

“Everton Soares non rientra più nei piani del Napoli“

“Allan potrebbe andare all’Everton di Ancelotti. L’offerta per lui, dell’Everton è ben lontana dalle idee di De Laurentiis che vuole 40 milioni di euro“