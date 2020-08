Kostas Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti Rino Gattuso riportate dall’edizione odierna di Repubblica. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso è super. Parliamo spesso da vicino e al telefono, vive per il calcio. Se non fai tutto bene sono dolori, Rino ti carica come un toro dalla panchina. È preparato e gli auguro una grande carriera”.