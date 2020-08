RAI – Il Napoli chiuderà cinque rinnovi: resta da sciogliere il nodo legato ad Hysaj

Ciro Venerato, collega ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per Insigne è presto per il rinnovo ma credo seguirà ciò che ha detto Gattuso: dai il tutto per tutto fino a dicembre e poi a gennaio ci si siederà al tavolo tra entourage e presidente per il rinnovo”.

“Il Napoli chiuderà cinque rinnovi: 3,5 milioni e mezzo più bonus per Zielinski. 2 milioni più bonus per Mario Rui. Maksimovic 2 milioni più bonus. Di Lorenzo sarà premiato col rinnovo, contratto di un anno a due milioni più bonus. Elmas rinnoverà a cifre tra 1,5 milioni ed 1,8 milioni“.

“Hysaj ed il Napoli stanno valutando il da farsi: il ragazzo vuole il posto da titolare ma nel momento del rinnovo di Di Lorenzo e Mario Rui sarà difficile”.

“Gattuso è un mister atipico, non è legato ai contratti, per lui vale più la stretta di mano. Sa che nel calcio contano i risultati pur rinnovando per 25 anni. Rino vuole rimanere a Napoli”.