Galeone: “Allegri non sapeva dire di no a De Laurentiis e non si faceva trovare: non era convinto di sostituire Ancelotti ed incidere”

Giovanni Galeone, ex mister ed amico di Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Allegri non era convinto di sostituire Ancelotti ed incidere a Napoli. De Laurentiis lo cercava spesso ma lui non si faceva trovare perché non sapeva come dirgli di no”.

“Una piazza come Napoli non si può rifiutare. In quel periodo mi diceva che avrebbe potuto sparare qualsiasi cifra ed il presidente del Napoli giel’avrebbe concessa. In quel momento non avrebbe saputo come negarsi”.

“Lozano mi piace tantissimo. Potrebbe essere determinante contro il Barcellona: tra lui e Mertens ci scappa un gol”