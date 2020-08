Il Corriere dello Sport lancia l’allarme: “Non ci sono date per la finale di Supercoppa”

Il Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha alzato il polverone riguardante le date relative alla finale della Coca Cola Supercup.

La Juventus, vincente scudetto ed il Napoli, vincente della Coppa Italia, dovranno sfidarsi in una gara secca per aggiudicarsi il trofeo: non ci sono ancora le date dell’evento, ma il periodo potrebbe orbitare attorno alla fine di dicembre ed inizio gennaio.

Si attendono, ancora, decisioni ufficiali.