Jack Bonaventura è arrivato al momento dei saluti con il Milan. Con il contratto scaduto e nessuna possibilità di rinnovo, il centrocampista ex Atalanta risulta attualmente senza contratto.

Ne parla, tra le sue colonne, Tuttosport nell’edizione odierna:

“Il centrocampista ha il contratto scaduto e non c’è stato alcun approccio per una prosecuzione del rapporto. Malgrado molte scoietà interessate (Torino, Atalanta, Roma e Napoli), il buon Jack non ha ancora annunciato a chi si legherà”.