Marianella positivo per la gara col Barcellona: “Il Napoli farà una grande partita, bisogna fare l’impresa!”

Invitato in trasmissione a parlare, in onda su Sky Sport, il noto giornalista e telecronista Massimo Marianella carica l’ambiente azzurro esprimendo il suo parere sul Napoli, che si appresta a giocare il match cruciale degli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro la squadra di Messi e compagni. Marianella è apparso molto positivo:

“Il Napoli farà una grande partita! Non so se passerà il turno, questo non lo si può dire perché – oggettivamente – parliamo comunque del Barcellona, ma credo che gli azzurri possano fare l’impresa! La squadra di Gattuso è un gruppo, ben allenato, tutti sono in coesione gli uni con gli altri, che con gran sacrificio e umiltà affronta i grandi avversari. Senza dire se passerà il turno, dico che tutti gli azzurri – Mertens, Insigne (qualora recuperasse dall’infortunio), Fabian Ruiz che è un giocatore che adoro – faranno davvero una grande partita“.