Immobile a Sky: “Contento di aver raggiunto Higuain. Ho realizzato il sogno di tutti i grandi attaccanti!”

In un’intervista registrata da Sky Sport, nel post-partita di Napoli-Lazio terminata 3-1 per gli azzurri – dove però Ciro Immobile ha avuto modo di timbrare il 36esimo cartellino nella tabella marcatori di questa Serie A -, lo stesso bomber laziale ha confessato la sua emozione per aver raggiunto la Scarpa d’Oro e il record di marcature in un singolo campionato di Gonzalo Higuain:

“Sembrava scritto dal destino. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, ho costruito tutto con dedizione e impegno, con tanto amore per questo sport. Guardandomi indietro, osservando il mio passato, sono molto contento di essere riuscito a raggiungere questo record“.

“I grandi calciatori puntano al Pallone d’oro, i grandi attaccanti però puntano alla Scarpa d’Oro. In quanto attaccante, vincere questo premio corrisponde ad uno dei più grandi sogni che avrei potuto realizzare. Oggi ho realizzato uno dei miei più grandi sogni“.