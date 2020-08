BEN GODFREY NAPOLI – Secondo quanto riportano i colleghi di Calciomercato.it, il Napoli, alla ricerca di un difensore per la prossima stagione vista la possibile partenza di Kalidou Koulibaly, avrebbe puntato il centrale inglese 22enne Ben Godfrey, in forze al Norwich City. Sul difensore, in Serie A, secondo la testata, già Milan e Roma hanno fatto sondaggi importanti, ma il club di Aurelio De Laurentiis pare si sia inserito di prepotenza sul ragazzo. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

Ben Godfrey (22), difensore del Norwich City

“Ben Godfrey continua a stuzzicare i club italiani. Nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato dell’interessamento del Milan e della Roma per il difensore centrale del Norwich. Il club inglese valuta 30 milioni di euro: nonostante la retrocessione in Championship, la dirigenze dei ‘Canaries’ appare intenzionata a non fare sconti per il proprio gioiello, sotto contratto fino al 2023. C’è da segnalare l’inserimento del Napoli: nella prossima settimana, è previsto un contatto tra le parti“.