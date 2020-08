Barcellona, Bartomeu: “Setién? Mai pensato di esonerarlo. Xavi un giorno allenerà la squadra”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport. Tra gli argomenti trattati anche quello inerente ad un possibile esonero dell’allenatore in carica Setién:

“Setién ha un contratto, e misurare il suo lavoro con una pandemia in mezzo è molto complicato. Non ho mai pensato di rimuoverlo, né io né Abidal o nessun altro del Consiglio di Amministrazione: Setien è il nostro allenatore e non abbiamo mai contattato nessun altro. Blanc mai, con Xavi ho parlato ma perché abbiamo un buon rapporto. Un giorno allenerà il Barcellona, ma sarà solo quando pensa di essere pronto”.