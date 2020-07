Svolta per il futuro di Cavani: salta l’accordo con il Benfica, c’è forte interesse del Leeds

Svolta clamorosa riguardante il futuro di Edinson Cavani. L’ex matador del Napoli sembrava ad un passo dal firmare un biennale con il Benfica, ma sembrerebbe essere saltato tutto dopo un comunicato ufficiale del club lusitano. Sul calciatore ormai praticamente ex PSG c’è il forte interesse del Leeds United, neopromosso in Premier League.

Secondo quanto to riportato dal quotidiano d’oltremanica The Sun, l’accordo tra Cavani e il Benfica è completamente saltato, con il club portoghese che ha dichiarato: “La storia che vedrebbe il nostro presidente in contatto con Cavani è completamente falsa”. Ciò avrebbe fatto drizzare le orecchie ad Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds.

Il patron ha parlato apertamente del possibile arrivo di Edinson Cavani: “È un calciatore che ci potrebbe aiutare sia con la sua qualità, sia con le sue doti fisiche. Per lui sarebbe facile adattarsi al nostro club, ma non ne ho ancora parlato con l’allenatore. Stiamo pensando certamente al suo acquisto, vedremo cosa succederà, visto che è disponibile a parametro zero”.