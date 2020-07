Velazquez: “Il Barcellona è fortissimo, ma il Napoli ha le qualità per far male. De Paul? Sarebbe un bel colpo per Gattuso”

Julio Velazquez, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La situazione diventa difficile: aspettiamo che al più presto possibile si prenda una decisione. Siamo tutti in difficoltà. Il mondo del calcio deve essere bravo ad avere l’atteggiamento giusto, è una situazione difficile ma con responsabilità non dovrebbero esserci problemi”.

“Il Barcellona è fortissimo, non hanno vinto la Liga ma ha calciatori di livello. Il Napoli per me è una squadra forte, specie in questo momento con Gattuso. Ha possibilità di giocare con diversi moduli, palleggia bene, ma è una squadra che mi piace”.

“Il Napoli deve fare gol, ma il Barcellona non aspetterà. Il Barcellona ha sempre la stessa forma, penso che proverà a palleggiare in campo avversario, il Napoli è forte nel contropiede e possono fare molto male alle spalle della prima linea del Barcellona”.

“De Paul? Sarebbe un bel colpo per il Napoli di Gattuso. Una grande persona ed un calciatore di un livello alto. Gioca da trequartista, mezzala, è arrivato in Nazionale, è un calciatore che può essere la scelta giusta. Per me nessun dubbio, nel 4-3-3 può fare la mezzala e l’esterno“.

“Fofana è un calciatore diverso da Rodrigo, ha molta gamba e molta forza. Molto atletico. In questo momento è un calciatore per un contesto come la Premier League. Fofana è differente anche da Allan, ha un altro modo di giocare”.

“Lasagna è una punta ma non deve giocare da solo, deve giocare con un giocatore complementare, una boa. Attacca molto bene alle spalle del centrale”.

“Insigne alle spalle di Mertens ed Osimhen? Ci può stare“.