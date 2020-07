La Uefa conferma: “Barcellona-Napoli si disputerà al Camp Nou come previsto”

I vertici UEFA, replicano alle parole di Aurelio De Laurentiis, lasciando intere che Barcellona – Napoli sarà una sfida da giocare al Camp Nou, come previsto. Nulla cambia quindi, nonostante la risalita dei contagi in Spagna.

Di seguito, le dichiarazioni della UEFA all’ANSA:

“Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto“