Il Mattino – La settima posizione costa alle casse del Napoli tre milioni di euro: ADL pretende impegno in vista della sfida contro il Barcellona

Come riportato dai colleghi de Il Mattino nell’edizione odierna, lo scivolone del Napoli al settimo posto in classifica comporta una perdita di tre milioni di euro nelle casse del Napoli.

Com’è noto, per ogni posizione in classifica, è prevista una “ricompensa”: arrivare al quinto posto comporta un’entrata di 12,5 milioni di euro, al sesto posto di 10,9 milioni di euro, mentre la settima posizione vale 9,3 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis però, vuole più impegno da parte dei suoi per centrare l’obiettivo Final Eight che porterebbe in cassa 10,5 milioni di euro, solo come bonus.