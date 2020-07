GdS – La risalita dei contagi in Spagna preoccupa la UEFA: si studia un piano B per il completamento degli ottavi mancanti

Come riportato dall’edizione odierna dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, desta non poche preoccupazioni la risalita dei contagi da Coronavirus anche nel calcio, in special modo in Spagna.

Sono già due i casi in due squadra de La Liga spagnola, Mariano Diaz e Nemanja Gudelj, rispettivamente del Real Madrid e del Siviglia.

Si pensa quindi a diverse soluzioni per giocare gli ottavi che mancano prima di accedere alle Final Eight e la più plausibile è quella che vede le squadre scendere in campo in Portogallo, nella stessa Lisbona (che ospiterà la nuova versione della Champions League) o ad Oporto e Guimaraes.

Di seguito, quanto annunciato dai colleghi della rosea:

“La risalita dei contagi sta colpendo la Spagna e getta un velo di preoccupazione sulle due Final Eight e di riflesso su Napoli, Inter e Roma che hanno ostacoli iberici (Barcellona, Getafe e Siviglia) sulla strada per arrivarci”

“I vertici UEFA monitorano la situazione, pronti a qualsiasi evenienza. Da tempo si è pensato ad un piano B ipotizzando che il completamento degli ottavi possa avvenire in città portoghesi o nella stessa Lisbona. Oporto e Guimaraes si tengono pronte”