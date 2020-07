SKY – Torino, si pensa a Sepe in caso di partenza di Sirigu

Gianluca di Marzio, esperto di mercato, rivela le intenzioni di mercato del Torino che avrebbe messo gli occhi su Luigi Sepe, ex azzurro e possibile candidato a tornare proprio a Napoli in caso di partenza di Ospina.

“La società granata sta valutando anche un eventuale cambio in porta: in caso di cessione di Salvatore Sirigu, i dirigenti del Torino avrebbe individuato in Luigi Sepe l’elemento giusto per sostituirlo. Il cartellino del portiere è diventato recentemente di proprietà del Parma, che lo ha automaticamente riscattato dal Napoli a salvezza raggiunta”.